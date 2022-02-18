За минувшие сутки на Олимпиаде выявили один случай заражения коронавирусом

За минувшие сутки на зимней Олимпиаде в Пекине (Китай) был зарегистрирован один случай заражения коронавирусной инфекцией.
В четверг, 17 февраля, в Пекин прибыли 25 человек, связанных с проведением зимней Олимпиады, в том числе четыре спортсмена и официальные представители сборных. В ходе тестирования на коронавирус в аэропорту выявили один случай заражения среди спортсменов и официальных лиц, сообщает официальный сайт Олимпийских игр в Пекине.
По итогам тестирования в олимпийском «пузыре», где за сутки было сделано 67 390 тестов, не обнаружили ни одного подтверждённого положительного случая.
Зимние Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и завершатся 20 февраля. Всего на них разыгрывается 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
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