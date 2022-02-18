Бестемьянова: у России давно не было такой сильной сборной по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка Калгари 1988 года Наталья Бестемьянова, выступавшая в танцах на льду с Андреем Букиным, оценила силу нынешней сборной России по фигурному катанию.



«Я думаю, сегодня у нас очень сильная сборная, давно не было такой сильной. Но так как сейчас столь ужасная ситуация с коронавирусом, я просто хочу, чтобы все были здоровы и прошли через все эти препятствия и все эти тесты, которые нужно каждый день проходить. Это всё очень нервно. Я даже не говорю, что у кого-то что-то может появиться. Олимпийские игры сами по себе — очень большая затрата нервной энергии, намного бóльшая, чем чемпионаты Европы и мира. А представляете: каждый день у них будут брать тесты, и они будут ждать, что там, не дай Бог… А запас этой нервной энергии у человека не так велик, в принципе. Конечно, человек многое может, но это будет очень непросто для всех. А может, не для всех, но для многих. Поэтому я желаю всем, чтобы они сохранили себя и смогли сделать всё, что они умеют. Больше не надо. Просто пускай сделают то, что они умеют», — сказала Наталья Бестемьянова в монологе для «Чемпионата».

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