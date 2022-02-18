Дарья Усачёва обратилась к Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Камиле Валиевой

Российская фигуристка Дарья Усачёва, занимающаяся в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, в своём «инстаграме» обратилась к Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Камиле Валиевой после их выступления на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Щербакова завоевала золото, Трусова — серебро, Валиева стала четвёртой.

«Анют, я безумно рада за тебя. Ты очень многое прошла, преодолела все трудности и получила заслуженную победу! Ты настоящий боец.

Также поздравляю Сашу с серебром и хочу поддержать Камилу, держись, ты сильная», — написала Усачёва.

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