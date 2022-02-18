Дарья Усачёва обратилась к Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Камиле Валиевой
Поделиться
Российская фигуристка Дарья Усачёва, занимающаяся в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, в своём «инстаграме» обратилась к Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Камиле Валиевой после их выступления на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Щербакова завоевала золото, Трусова — серебро, Валиева стала четвёртой.
«Анют, я безумно рада за тебя. Ты очень многое прошла, преодолела все трудности и получила заслуженную победу! Ты настоящий боец.
Также поздравляю Сашу с серебром и хочу поддержать Камилу, держись, ты сильная», — написала Усачёва.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
Комментарии
- 18 февраля 2022
-
08:10
-
08:09
-
08:08
-
08:01
-
08:00
-
08:00
-
07:55
-
07:54
-
07:44
-
07:36
-
07:29
-
07:20
-
07:20
-
07:10
-
07:09
-
07:02
-
07:00
-
07:00
-
06:53
-
06:45
-
06:44
-
06:38
-
06:32
-
06:25
-
06:20
-
06:11
-
06:10
-
06:00
-
05:57
-
05:23
-
05:09
-
05:00
-
04:49
-
04:34
-
04:00
Партнерский контент