Светлана Миронова рассказала, что случилось с её винтовкой перед «серебряной» эстафетой ОИ

Биатлонистка сборной России Светлана Миронова рассказала, что у неё случилось с винтовкой перед эстафетой на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России завоевала серебряные медали в той гонке, уступив лишь команде Швеции.

«Это было на официальной тренировке накануне эстафеты. Был сильный ветер, я встала стрелять на установку, а она не открылась, была закрыта. Мне пришлось разрядить обойму. Естественно, выпал патрон. Я положила винтовку на ковёр, чтобы зарядить обратно в обойму патрон, и она перевернулась. Немного сбился прицел, но всё потом поправили и всё было в порядке. Поправка ушла на 16 щелчков в другую сторону, но я ещё раз пристрелялась — всё было окей», — рассказала Миронова в подкасте «Голос биатлона».

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.