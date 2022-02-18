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Светлана Миронова ответила, обсуждали ли в команде резкие слова Губерниева о Шашилове

Светлана Миронова ответила, обсуждали ли в команде резкие слова Губерниева о Шашилове
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Биатлонистка сборной России Светлана Миронова ответила на вопрос, обсуждали ли в команде резкие слова известного российского комментатора Дмитрия Губерниева о старшем тренере женской национальной команды Михаиле Шашилове. Ранее Губерниев не раз критиковал работу Шашилова.

«Если честно, я настолько далеко от всей это информации о том, что происходит у вас, у нас, кто кого обсуждает и как. Я очень далека от этого. Я не смотрю интервью тренеров, ничего этого не смотрю», — рассказала Миронова в подкасте «Голос биатлона».

Напомним, женская сборная России завоевала серебряные медали на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), уступив лишь национальной команде Швеции.

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