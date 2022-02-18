Российские фристайлисты Игорь Омелин и Сергей Ридзик вышли в 1/4 финала в ски-кроссе ОИ

Российские фристайлисты Игорь Омелин и Сергей Ридзик вышли в четвертьфинал в ски-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Они показали первые результаты в своих заездах в 1/8 финала. Кирилл Сысоев выбыл из борьбы в 1/8 финала, он участвовал в заезде с Ридзиком и занял четвёртое, последнее место.

Медальный зачёт Олимпийских игр в Пекине возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 14 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (10-7-5). На третьей позиции располагаются США (8-8-5). Сборная России завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей и занимает девятое место.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022





Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.



