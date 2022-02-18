Резцова стала пятой в масс-старте на ОИ, Бреза-Буше выиграла гонку

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершился женский биатлонный масс-старт. Заключительную гонку соревнований выиграла француженка Жюстин Бреза-Буше. Она допустила четыре промаха и завершила гонку за 40 минут и 18 секунд.
Серебряную медаль завоевала норвежка Тириль Экхофф. С четырьмя промахами она уступила победительнице 15,3 секунды. Тройку лучших замкнула ещё одна норвежка Марте Рёйселанд. Она тоже допустила четыре промаха и отстала от Бреза-Буше на 34,9 секунды.
Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, показавшая пятый результат. Россиянка допустила шесть промахов. Ульяна Нигматуллина стала 17-й, а Ирина Казакевич — 20-й.
Биатлон. Олимпийские игры. Масс-старт. Женщины
1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 40:18.0 (4)
2. Тириль Экхофф (Норвегия) + 15,3 (4)
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) + 34,9 (4)...
5. Кристина Резцова (Россия) + 1:11,0 (6)…
17. Ульяна Нигматуллина (Россия) + 2:56,3 (6)…
20. Ирина Казакевич (Россия) + 3:16,6 (7).
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