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Результаты всех российских биатлонисток в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине

Результаты всех российских биатлонисток в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине
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Российские биатлонистки Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина выступили в масс-старте на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Лучшей среди россиянок стала Резцова, занявшая пятое место. Заключительную гонку женских соревнований выиграла француженка Жюстин Бреза-Буше.

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Масс-старт. Женщины
Первая тройка и результаты всех россиянок
1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 40.18,0 (4).
2. Тириль Экхофф (Норвегия) +15,3 (4).
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) +34,9 (4)...
5. Кристина Резцова (Россия) +1.11,0 (6)...
17. Ульяна Нигматуллина (Россия) +2.56,3 (6)...
20. Ирина Казакевич (Россия) +3.16,6 (7).

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