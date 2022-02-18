Тихонов — о масс-старте: Резцовой надо было делать на промах меньше. Она могла быть выше!

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил итоги женского масс-старта на Олимпиаде-2022 в Пекине. Лучший результат среди россиянок показала Кристина Резцова, которая стала пятой с шестью промахами. Первую тройку составили Жюстин Бреза-Буше (Франция), Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд (обе — Норвегия), у каждой из которых по четыре промаха.

«Очень обидно за Кристину. Надо было на промах меньше. Но в такую погоду это карточная игра. Результат на табло. Резцова, конечно, не должна быть довольна этой гонкой. Она могла быть выше! Хоть она и лучшая из наших — напомню, что она готовилась отдельно.

Всем надо делать выводы. А мы плывём по течению, это плохо. Никто, кроме Резцовой, в индивидуальных дисциплинах конкурировать не мог», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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