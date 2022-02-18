Юлия Ступак: говорю Вяльбе: «Ну почему я столько отдала? Я не вижу семью»

Российская лыжница Юлия Ступак поделилась эмоциями от выступления на Олимпиаде в Пекине. Она завоевала золото в эстафете и бронзу в командном спринте.



«Самой тяжёлой гонкой здесь был скиатлон. Это была такая точка, когда я уже начала всё отпускать. Я столько проревела, столько негативных эмоций отдала после этой гонки. Мне кажется, даже многие близкие люди вокруг меня не ожидали, что после 24-го места у меня будет такая реакция. Если ты профессиональный спортсмен, то, казалось бы, должен быть готов ко всему. Но эта гонка была показателем не одного старта, а всего сезона.



После прошлого сезона я, может, морально не была к этому готова. Я вообще не рассчитываю на плохой исход. Мне даже Никита (муж Юлии. — Прим. «Чемпионата») всегда говорит: «Будь готова ко всему. Может, пойдёт. Может, не пойдёт. Будет готова ко второму варианту». А у меня в голове даже нет этого варианта. То есть у меня только один вариант. Наверное, это мне и дало обухом по голове — раз ты была не готова, теперь точно готова ко всему.



Эта гонка была очень сложной морально. Но после неё я столько выплакала. На следующий день мне как-то стало легче. Отдала куда-то негативную энергию, больше не оставляла её в себе. И меня стало отпускать, в том числе физически. Вот как работает наша голова. Я отпустила эту ситуацию, но в моменте это было тяжело. Многие писали: «Как ты будешь заканчивать? Только одна гонка прошла». Одна гонка — здесь, а сезон-то длится давно.



Считаю, позиция жертвы была в том, что я звонила родным, близким. Даже Елене Валерьевне (Вяльбе. — Прим. «Чемпионата») говорю: «Ну почему я столько отдала? Я не вижу семью...» Идёт нагнетание от того, что я же такая молодец, но где результат? Мы все молодцы, все трудятся. Не может быть такого, что выигрывают все, и не всегда твои труды равны твоему результату. Это очень сложно принять, и этому приходится учиться», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

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