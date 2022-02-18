Мужская сборная Канады по кёрлингу завоевала бронзу на Олимпиаде в Пекине

Мужская сборная Канады по кёрлингу завоевала бронзу зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай), обыграв команду США со счётом 8:5 (2:0, 0:1, 1:0, 0:2, 1:0, 0:2, 0:0, 2:0, 2:0).

В финале, который состоится завтра, 19 февраля, сыграют сборные Швеции и Великобритании.

Мужская сборная России завершила выступление по итогам кругового раунда.

Результаты сборной России на Олимпиаде-2022

Россия — США — 5:6.

Россия — Китай — 7:4.

Россия — Швейцария — 3:6.

Россия — Дания — 10:2.

Россия — Италия — 10:7.

Россия — Швеция — 5:7.

Россия — Норвегия — 5:12.

Россия — Канада — 7:6.

Россия — Великобритания — 6:8.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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