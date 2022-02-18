Президент ОКР: по поводу Камилы Валиевой я могу сказать только одно — бедная девочка!

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал результаты женского личного турнира в фигурном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине. Золото завоевала Анна Щербакова, серебро на счету Александры Трусовой, Камила Валиева заняла четвёртое место. Напомним, Валиеву допустили к участию, хотя ранее её допинг-тест дал положительный результат.

«До сих пор такие эмоции, что очень сложно говорить. Аня Щербакова — настоящая чемпионка, которая сегодня показала нам всю свою красоту и грацию! Саша Трусова — большая молодец, нереально откатала произвольную программу. Мы тебя очень любим!

По поводу Камилы я, как отец двух спортсменок, могу сказать только одно: бедная девочка! Всем трём девушкам, их таланту и внутренней силе мы аплодируем стоя!» — написал Поздняков в своём «инстаграме».

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