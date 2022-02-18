Президент ОКР: по поводу Камилы Валиевой я могу сказать только одно — бедная девочка!

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал результаты женского личного турнира в фигурном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине. Золото завоевала Анна Щербакова, серебро на счету Александры Трусовой, Камила Валиева заняла четвёртое место. Напомним, Валиеву допустили к участию, хотя ранее её допинг-тест дал положительный результат.
«До сих пор такие эмоции, что очень сложно говорить. Аня Щербакова — настоящая чемпионка, которая сегодня показала нам всю свою красоту и грацию! Саша Трусова — большая молодец, нереально откатала произвольную программу. Мы тебя очень любим!
По поводу Камилы я, как отец двух спортсменок, могу сказать только одно: бедная девочка! Всем трём девушкам, их таланту и внутренней силе мы аплодируем стоя!» — написал Поздняков в своём «инстаграме».
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 18 февраля 2022
-
12:45
-
12:41
-
12:41
-
12:40
-
12:38
-
12:10
-
12:04
-
11:59
-
11:59
-
11:54
-
11:50
-
11:49
-
11:44
-
11:39
-
11:35
-
11:33
-
11:32
-
11:28
-
11:23
-
11:19
-
11:18
-
11:18
-
11:06
-
11:05
-
11:03
-
11:03
-
10:52
-
10:51
-
10:49
-
10:42
-
10:40
-
10:29
-
10:21
-
10:21
-
10:19