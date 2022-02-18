Ярошенко: Резцова очень достойно прошла ОИ. Теперь знает, как бороться и побеждать

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко оценил итоги женского масс-старта на Олимпиаде-2022 в Пекине. Лучший результат среди россиянок показала Кристина Резцова, которая стала пятой с шестью промахами. Первую тройку составили Жюстин Бреза-Буше (Франция), Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд (обе — Норвегия), у каждой из которых по четыре промаха.

«Кристина могла бороться, она объективно единственная из россиянок могла бороться за попадание на подиум. Вся Олимпиада в индивидуальных дисциплинах прошла под эгидой лишнего промаха.

Я думаю, что Резцова не боролась бы за тройку, если бы у неё был только на один промах меньше. Всё же надо было лучше стрелять, гораздо лучше. Но Резцова молодец, очень достойно прошла Олимпийские игры. Это будет отправная точка для неё к следующему циклу. Теперь она знает, как бороться, как побеждать, в чём добавлять. Я думаю, что она сама по себе спортсменка с характером, мотивированная. Только уважение к ней. Хочу пожелать, чтобы следующие четырёхлетие прошло без травм.

Сильный ветер? Ну это вы француженке скажите, что-то на неё не сильно повлиял этот ветер, правда? Если ветер, то, значит, нужно тренировать стрельбу в ветер. Экхофф, в общем-то, не самый сильный стрелок, может бороться в ветер. Это тоже характерная черта спортсменки», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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