Ростовцев: рад за Шашилова, у команды есть медали. Претензии к нему надуманные

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев поддержал старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова. Его неоднократно критиковали за слабые результаты сборной. Сегодня, 18 февраля, в Пекине (Китай) на Олимпийских играх состоялась заключительная женская гонка — масс-старт. Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, показавшая пятый результат.



«Все претензии к Шашилову надуманные. Нужна поддержка, в биатлоне готовы с дерьмом съесть друг друга. Все только нагнетают обстановку. В лыжах вот совсем другая ситуация! Поэтому там успех. Я искренне рад за Шашилова, что у него получилось, что команда с медалями», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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