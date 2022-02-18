Терезе Йохауг объявила, что марафон на 30 км станет её последней гонкой на Олимпиадах

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, норвежка Терезе Йохауг объявила, что марафон на 30 км станет её последней гонкой на Олимпиадах. Гонка пройдёт на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине в воскресенье, 20 февраля.

33-летнюю Йохауг спросили, выступит ли она на Олимпиаде в Милане в 2026 году.

«Через четыре года? Нет. Я знаю, что в воскресенье меня ожидает последняя гонка на Олимпиадах.

Я стараюсь не думать об этом слишком много, потому что тогда мне становится грустно. Сначала я проведу эту гонку, а потом подумаю об остальном», — приводит слова Йохауг ABC Nyheter.

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