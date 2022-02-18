Тихонов — о мужском масс-старте: сегодня никаких шансов. Логинов 15-й — караул!

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подвёл итоги мужского масс-старта на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, следом за ним финишировали Мартин Понсилуома (Швеция) и Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия). Россияне Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Максим Цветков стали 15-м, 19-м и 20-м соответственно.
«Сказать нечего. Даже эмоций нет никаких. Если бы знать, что они делали между гонками. И погода, и состояние — всё повлияло. В команде разброд и шатание. Грустно, что мы сегодня абсолютно без шансов в масс-старте. Хотя могут намного лучше. Логинов — 15-й — караул!» — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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- 18 февраля 2022
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