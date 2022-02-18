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Тихонов — о сборной России по биатлону на ОИ: результат негативный, хоть и медальки есть

Тихонов — о сборной России по биатлону на ОИ: результат негативный, хоть и медальки есть
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подвёл итоги выступления сборной России по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Национальная команда завоевала серебро в женской эстафете, бронзу в мужской и смешанной эстафетах, а также в мужской гонке преследования (Эдуард Латыпов).

«Сборная выступила на Олимпиаде отрицательно. Медальки есть, но всё равно результат негативный. Потому что там, где были медали, сильно повезло. Если не будет нормального разбора полётов, то будет ещё хуже. В регионах нет денег на качественные патроны! Главное, чтобы спортсмены в другие страны не сбежали», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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