В Кремле отреагировали на высказывания президента МОК о Камиле Валиевой

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, отреагировал на высказывания главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. В ходе пресс-конференции Бах признался, что его поразило холодное отношение команды к Валиевой, которая неудачно выступила в произвольной программе на Играх.

Бах сказал: «После выступления Валиевой я видел, как сопровождающие встречали её с холодом. У меня даже мурашки по коже пошли, холодно было на это смотреть. Вместо того, чтобы приободрить её, я видел, что вокруг неё атмосфера холода. Неужели можно быть настолько холодным к своему спортсмену?»

«Ну слушайте, Томас Бах — весьма и весьма авторитетный человек в мировом спорте. Конечно, мы с уважением относимся к его мнению, но не обязательно с ним соглашаемся. Все знают, что в спорте высоких достижений жёсткость требований — залог побед учеников», — приводит слова Пескова «РБК-Спорт».

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