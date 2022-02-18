В Кремле отреагировали на высказывания президента МОК о Камиле Валиевой

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, отреагировал на высказывания главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. В ходе пресс-конференции Бах признался, что его поразило холодное отношение команды к Валиевой, которая неудачно выступила в произвольной программе на Играх.
Бах сказал: «После выступления Валиевой я видел, как сопровождающие встречали её с холодом. У меня даже мурашки по коже пошли, холодно было на это смотреть. Вместо того, чтобы приободрить её, я видел, что вокруг неё атмосфера холода. Неужели можно быть настолько холодным к своему спортсмену?»
«Ну слушайте, Томас Бах — весьма и весьма авторитетный человек в мировом спорте. Конечно, мы с уважением относимся к его мнению, но не обязательно с ним соглашаемся. Все знают, что в спорте высоких достижений жёсткость требований — залог побед учеников», — приводит слова Пескова «РБК-Спорт».
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 18 февраля 2022
-
14:17
-
14:16
-
14:11
-
14:07
-
14:06
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:58
-
13:57
-
13:53
-
13:52
-
13:50
-
13:47
-
13:43
-
13:43
-
13:42
-
13:39
-
13:33
-
13:30
-
13:27
-
13:26
-
13:22
-
13:19
-
13:19
-
13:19
-
13:12
-
13:09
-
13:09
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:54
-
12:52