Латыпов ответил, что говорил ему Каминский после провала Эдуарда в эстафете на ОИ-2022

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов сообщил, что сказал ему старший тренер мужской национальной команды после провала спортсмена в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине. Напомним, сборная России лидировала, однако два штрафных круга Латыпова на последней стрельбе отбросили команду на третье место.

«Что касается высоты, то уже нет смысла говорить, так как я пробежал все гонки. Мы не говорили с тренером о том, что какую-то гонку стоит не бежать. С точки зрения функционала я во всех гонках показывал себя неплохо. Единственное, были проблемы со стрельбой, но это опыт.

Конечно, Олимпиада чувствуется. Это соревнование проходит не каждый год, как чемпионат мира или Кубки мира. Это самый важный и ответственный момент, а также самый главный старт в жизни спортсмена. Естественно, ощущения здесь другие по сравнению с Кубком мира. Эмоции? Счастье, удовлетворение, удовольствие. Что-то получилось, что-то нет. Есть ошибки. Сейчас будет время, чтобы их переварить, стать сильнее.

Что говорил Каминский после эстафеты? Мы переговорили, обсудили тактику, что было сделано, описали план на будущее», — рассказал Латыпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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