Опубликованы составы сборных России и Норвегии на мужской лыжный марафон на 50 км на ОИ

Стали известны составы мужских сборных России и Норвегии на лыжный марафон на 50 км коньковым ходом на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Гонка пройдёт в субботу, 19 февраля, и начнётся в 9:00 мск.
Сборная России: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Денис Спицов.
Сборная Норвегии: Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Сьюр Рёте, Ханс Кристер Холунд.
Александр Большунов на Играх в Пекине завоевал две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. Такие же показатели у Йоханнеса Клебо. На счету Дениса Спицова золото в эстафете и серебро в скиатлоне, у Ханса Кристера Холунда есть серебро в эстафете. Что касается Симена Хегстада Крюгера, то марафон станет для него единственной гонкой на Олимпиаде.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 18 февраля 2022
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