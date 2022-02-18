Опубликованы составы сборных России и Норвегии на мужской лыжный марафон на 50 км на ОИ

Стали известны составы мужских сборных России и Норвегии на лыжный марафон на 50 км коньковым ходом на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Гонка пройдёт в субботу, 19 февраля, и начнётся в 9:00 мск.

Сборная России: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Денис Спицов.

Сборная Норвегии: Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Сьюр Рёте, Ханс Кристер Холунд.

Александр Большунов на Играх в Пекине завоевал две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. Такие же показатели у Йоханнеса Клебо. На счету Дениса Спицова золото в эстафете и серебро в скиатлоне, у Ханса Кристера Холунда есть серебро в эстафете. Что касается Симена Хегстада Крюгера, то марафон станет для него единственной гонкой на Олимпиаде.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.