«Я в шоке от уровня полемики». Мария Захарова обратилась к Щербаковой, Трусовой и Валиевой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к российским фигуристкам Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Камиле Валиевой после их выступления на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Щербакова завоевала золото, Трусова — серебро, Валиева стала четвёртой.

«Меня два дня атакуют журналисты: «Прокомментируйте женское фигурное катание…» Ни за что, отвечаю, только меня там не хватает. Вчера поздно вечером, вернувшись с работы, посмотрела выступления наших. Смотрела до глубокой ночи. По несколько раз. А потом почитала комментарии журналистов, друзей, знакомых, спортивных обозревателей и диванных экспертов. И вот теперь имею что сказать. Ибо в шоке от уровня полемики.

Анна, Александра и Камила! Девочки! Вы все три — наша гордость. Каждая из вас уникальна. Вы только входите в жизнь, но как мощно. Для каждой из вас эта Олимпиада — отправная точка. И куда и как вы будете двигаться, зависит исключительно от вас. Вы будете обязательно возвращаться в февральские дни 2022 ещё очень долго: переживать мгновения, анализировать себя, находить все новые и новые ответы на одни и те же вопросы. Вам нет и 18, а вы уже сотворили историю: мирового спорта, страны, свою собственную. И это только начало. Обжигающее, невероятное, не поддающееся осознанию. Но начало. Возвращайтесь в эти моменты, но идите вперёд. С любовью и верой. Спасибо вам. За ваш труд, терпение, за каждую эмоцию. Вы настоящие в каждом своём проявлении. Люблю всем сердцем, благодарна от души вам, тренерам и, конечно, родителям.

И главное. Сломать человека нельзя. Он может сломать себя сам, сломаться. Мы все увидели, что к вам это не относится. Просто судьба поставила перед каждой новые цели. «Зачем» и «почему» — узнаете чуть позже, когда будете отмечать ваши новые победы», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

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