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Российским фигуристкам вручили медали за одиночный турнир Олимпиады

Российским фигуристкам вручили медали за одиночный турнир Олимпиады
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Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова получили медали Олимпийских игр в Пекине (Китай). Щербаковой вручили золотую медаль, а Трусовой — серебряную.

Трусова позировала с медалью, улыбаясь. Накануне, 17 февраля, после произвольной программы она была крайне недовольна результатом. Спортсменка плакала и кричала, что больше никогда не выйдет на лёд. Позднее она призналась, что слишком погорячилась и сказала это на эмоциях.

Ещё одна российская фигуристка, Камила Валиева, заняла четвёртое место, хотя лидировала после короткой программы. Она уже вылетела в Москву из Пекина.

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