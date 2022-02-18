Бестемьянова — о госнаграде Валиевой: возможно, сейчас Камиле будет неприятно

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о том, что 15-летняя фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде. Вчера, 17 февраля, Валиева заняла четвёртое место в личном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Также она завоевала золото в командном турнире.

«Я очень рада за Камилу, хотя бы деньгами её поддержат. А как по-другому они могут поддержать? Если нашёлся способ поддержать её хотя бы деньгами, то пусть так и будет. Она отдала кусок жизни и здоровья.

Возможно, что сейчас ей это будет даже неприятно и она не поймёт значимость этого. Но когда ей будет больше лет, когда она на эти деньги сделает какие-то инвестирования, — будет благодарна», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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