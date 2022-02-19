Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 19 февраля

Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно семь комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.



Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 19 февраля

Фристайл, ски-хафпайп, мужчины

1. Нико Портеус (Новая Зеландия) — 93,00.

2. Дэвид Уайз (США) — 90,75.

3. Алекс Феррейра (США) — 86,75.

Лыжные гонки, масс-старт, свободный стиль, мужчины

1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.32,7.

2. Иван Якимушкин (Россия) +5,5.

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +7,0.

Кёрлинг, мужчины

1. Швеция.

2. Великобритания.

3. Канада.

Конькобежный спорт, масс-старт, мужчины

1. Барт Свингс (Бельгия).

2. Чхун Чжэ Вон (Южная Корея).

3. Ли Сын Хун (Южная Корея).

Конькобежный спорт, масс-старт, женщины

1. Ирене Схаутен (Нидерланды).

2. Ивани Блонден (Канада).

3. Франческа Лоллобриджида (Италия).

Фигурное катание, спортивные пары

1. Вэньцзин Суй / Хань Цун (Китай) — 239,88.

2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 239,25.

3. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) — 237,71.

Бобслей, женщины, двойки

1. Лаура Нольте / Дебора Леви (Германия) — 4.03,96.

2. Мариама Яманка / Александра Бургхардт (Германия) +0,77.

3. Элана Мейерс Тейлор / Сильвия Хоффман (США) +1,52.

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