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Результаты соревнований зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине, 15-й день, 19 февраля, ОИ-2022

Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 19 февраля
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Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно семь комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 19 февраля
Фристайл, ски-хафпайп, мужчины
1. Нико Портеус (Новая Зеландия) — 93,00.
2. Дэвид Уайз (США) — 90,75.
3. Алекс Феррейра (США) — 86,75.

Лыжные гонки, масс-старт, свободный стиль, мужчины
1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.32,7.
2. Иван Якимушкин (Россия) +5,5.
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +7,0.

Кёрлинг, мужчины
1. Швеция.
2. Великобритания.
3. Канада.

Конькобежный спорт, масс-старт, мужчины
1. Барт Свингс (Бельгия).
2. Чхун Чжэ Вон (Южная Корея).
3. Ли Сын Хун (Южная Корея).

Конькобежный спорт, масс-старт, женщины
1. Ирене Схаутен (Нидерланды).
2. Ивани Блонден (Канада).
3. Франческа Лоллобриджида (Италия).

Фигурное катание, спортивные пары
1. Вэньцзин Суй / Хань Цун (Китай) — 239,88.
2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 239,25.
3. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) — 237,71.

Бобслей, женщины, двойки
1. Лаура Нольте / Дебора Леви (Германия) — 4.03,96.
2. Мариама Яманка / Александра Бургхардт (Германия) +0,77.
3. Элана Мейерс Тейлор / Сильвия Хоффман (США) +1,52.

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