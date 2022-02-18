«Откатались шикарно!» Жулин — о прокате российских пар в короткой программе на ОИ-2022

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал итоги короткой программы в соренованиях спортивных пар на Олимпиаде-2022 в Пекине. Лучшими из россиян стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они лишь на 0,16 балла отстали от китайской пары Вэньцзин Суй/Хань Цун, побившей мировой рекорд. Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли третье место. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали четвёртыми.

«Шикарно все три пары откатались! Одни лучших других. Даже не знаю, кто был лучше. Бойкова с Козловским с небольшой ошибочкой, но тоже остаются в борьбе. Произвольная программа всё решит», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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