Валиева пробежала мимо фанатов, Елистратов позировал с бронзой. Фото встречи олимпийцев

18 февраля в Москве в аэропорту «Шереметьево» прошла встреча российских олимпийцев, завершивших соревнования в Пекине. Среди прибывших бронзовый олимпийский призёр по шорт-треку Семён Елистратов, фристайлист Илья Буров, фигуристка Камила Валиева, серебряный олимпийский призёр по шорт-треку Константин Ивлиев и многие другие.
Российская фигуристка Камила Валиева отказалась общаться с представителями СМИ по прилёте с Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Об этом стало известно после окончания командного турнира Олимпиады. CAS допустил фигуристку до участия в личном турнире в Пекине.
Лучшие кадры со встречи олимпийцев — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 18 февраля 2022
-
21:50
-
21:23
-
21:21
-
21:19
-
21:00
-
21:00
-
21:00
-
21:00
-
20:59
-
20:55
-
20:46
-
20:39
-
20:31
-
20:22
-
20:21
-
20:18
-
20:12
-
20:01
-
19:59
-
19:58
-
19:55
-
19:53
-
19:43
-
19:41
-
19:38
-
19:33
-
19:30
-
19:28
-
19:28
-
19:23
-
19:19
-
19:12
-
19:11
-
19:03
-
18:59