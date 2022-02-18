Валиева пробежала мимо фанатов, Елистратов позировал с бронзой. Фото встречи олимпийцев

18 февраля в Москве в аэропорту «Шереметьево» прошла встреча российских олимпийцев, завершивших соревнования в Пекине. Среди прибывших бронзовый олимпийский призёр по шорт-треку Семён Елистратов, фристайлист Илья Буров, фигуристка Камила Валиева, серебряный олимпийский призёр по шорт-треку Константин Ивлиев и многие другие.



Российская фигуристка Камила Валиева отказалась общаться с представителями СМИ по прилёте с Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Напомним, допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Об этом стало известно после окончания командного турнира Олимпиады. CAS допустил фигуристку до участия в личном турнире в Пекине.



Лучшие кадры со встречи олимпийцев — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.