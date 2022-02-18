Грицюк забивал решающий буллит, сборная России радовалась выходу в финал. Лучшие фото c ОИ

Сегодня, 18 февраля, в Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады.

Нападающий сборной России по хоккею Арсений Грицюк прокомментировал победу команды.



«Ещё нет осознания, что происходит. Пока оно не пришло.



Мой буллит? Всё говорю: виноват в первом голе. Потерял шайбу в чужой зоне. Вернулся, но потерял игрока за спиной. Сидело в душе, что моя ошибка может навредить всей команде. Хотелось выйти и исправить. Рад, что Ваня Федотов здорово сыграл. Он дал нам шанс, дал нескольким ребятам пробить буллиты. Когда до меня дошла очередь, то я выезжал и знал, что делать. Когда начинаешь перебирать варианты в голове, может раздвоиться, и потеряешь мысль.



Что хотел делать? То, что вы увидели! Как руки не дрожали? У многих ребят были шансы. Егор Яковлев нас вытащил. У него ещё ответственнее был буллит. Надо к этому подходить спокойно. Если умеешь бросать, почему бы и не попробовать! Буду ли спать после такого матча? Посмотрим сегодня.



Сам вызвался бить? Тренеры назначают. Конечно, мне сказали идти. В клубе часто ли исполняю? Постоянно. Я люблю буллиты. Это игра «один на один», между тобой и вратарём. Кто кого переиграет. Согласен ли, что это лотерея 50 на 50? Сто процентов! Какое бы мастерство у тебя ни было, мы можешь 500 раз забить, выйти на решающий – и не получится. Вратарь тоже играет не просто так. Надо его переиграть. Знал ли особенности Юханссона? Просто смотрел, как ребята бьют. Смотрел, что он делает. Сразу выходил с одной мыслью», — передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Лучшие кадры с матча Россия — Швеция — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.