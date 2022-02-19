Бобслей, Олимпийские игры — 2022, женщины: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в женских соревнованиях по бобслею в двойках. Третья попытка начнётся в 15:00 мск, финальная — в 16:30.



В прямом эфире соревнования покажет телеканал «Матч! Арена».



Бобслей. Олимпийские игры – 2022. Пекин, Китай. Двойки. Женщины. После второй попытки

1. Лаура Нольте / Дебора Леви (Германия) — 2.02,05.

2. Мариама Яманка / Александра Бургхардт (Германия) +0,50.

3. Элана Мейерс Тейлор / Сильвия Хоффман (США) +0,74...

9. Надежда Сергеева / Юлия Беломестных (Россия) +1,89...

14. Анастасия Макарова / Елена Мамедова (Россия) +2,07.

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