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Бобслей, зимние Олимпийские игры — 2022, Пекин, женщины, двойки: когда начнётся финальная попытка, где смотреть

Бобслей, Олимпийские игры — 2022, женщины: когда начало, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в женских соревнованиях по бобслею в двойках. Третья попытка начнётся в 15:00 мск, финальная — в 16:30.

В прямом эфире соревнования покажет телеканал «Матч! Арена».

Бобслей. Олимпийские игры – 2022. Пекин, Китай. Двойки. Женщины. После второй попытки
1. Лаура Нольте / Дебора Леви (Германия) — 2.02,05.
2. Мариама Яманка / Александра Бургхардт (Германия) +0,50.
3. Элана Мейерс Тейлор / Сильвия Хоффман (США) +0,74...
9. Надежда Сергеева / Юлия Беломестных (Россия) +1,89...
14. Анастасия Макарова / Елена Мамедова (Россия) +2,07.

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