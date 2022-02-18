Роднина — о деле Валиевой: надо провести серьёзное расследование — дальше так нельзя

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила о необходимости провести внутреннее расследование ситуации с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой, сданной в декабре на чемпионате России.

«Расследование Валиевой только начнётся, потому что в самом Пекине была выездная платформа CAS. Она быстро решает очень короткие вопросы в формате: да-да или нет-нет. Медали-то за командные соревнования не вручили — не надо об этом забывать. Это касается не только наших спортсменов: американцы больше остальных заинтересованы в получении наград, на которые, как им кажется, они имеют право претендовать. Расследование только начнётся, всё ещё впереди. Нашей главной задачей является не только встретить и поздравить, гордиться, но и провести серьёзное внутреннее расследование. Дальше так нельзя. Боюсь, что выводы будут не только увеличить возраст — это и так ясно. Вопрос только в том, поднимут до 16 или 17. То, что это будет сделано — сто процентов. Боюсь, что могут быть и более серьёзные решения», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.