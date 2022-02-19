Плющенко выиграл несколько миллионов рублей, сделав ставку на победу Щербаковой на ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко признался, что перед стартом Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) он сделал ставку в букмекерской конторе на победу в личном турнире фигуристок 17-летней российской спортсменки Анны Щербаковой.

«Я предполагал, что Валиева в произвольной столкнётся с большими трудностями. Однако не думал, что выступит настолько плохо. Хорошо, что судьи поставили её на четвёртое место. Камилу очень жаль. В Пекине на наших глазах сделали всё, чтобы ее сломать…

А за Анечку рад вдвойне. Она точно это золото заслужила. Кроме того, теперь уже можно признаться — перед Олимпиадой я сделал ставку в букмекерской конторе. Как раз на победу Щербаковой. Коэффициент был приличный — 3.85. Таким образом, её золотой прокат принёс мне солидную сумму — несколько миллионов рублей», — приводит слова Плющенко «Спорт-экспресс».

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