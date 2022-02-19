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Вероника Степанова: троллинг и буллинг — проблемы не только российского интернета

Вероника Степанова: троллинг и буллинг — проблемы не только российского интернета
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Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова обратилась к хейтерам.

«Кроме как на некоторых, в основном западных, журналистов, которые пишут откровенную чушь. Вроде Томаса Петерссона из шведской [газеты-таблоида] Expressen. Он, кстати, обертролль: ему дали трибуну, чтобы атаковать с неё всех подряд. Может, это он в подъезде гадит в пабликах и в России ненависть разводит? Томас, перелогиньтесь немедленно!

Троллинг и буллинг — проблемы не только российского интернета. Я перекинулась парой слов на Олимпиаде с Джесси Диггинс, она говорит, что уже много лет вообще ничего о себе в интернете не читает. Я, наверное, в силу молодости пока интересуюсь. Примерно раз в месяц прошу сделать мне обезличенную подборку наиболее типичного хейта. Вот «хит-парад» из недавнего:

🥇 «Кто она такая, чтобы вообще высказываться?»
🥈 «Какую чушь она несёт, у неё с мозгами всё совсем плохо!» (не то что у меня, анонимного, но познавшего)
🥉 «К власти и начальству подлизывается, карьеристка!» – рассказала Степанова «Чемпионату».

«Троллей — в бан!» Монолог Вероники Степановой о хейте и критике в отношении спортсменов «Троллей — в бан!» Монолог Вероники Степановой о хейте и критике в отношении спортсменов
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