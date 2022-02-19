Норвежский эксперт: тот, кто сегодня победит, не будет настоящим чемпионом марафона

Норвежский телевизионный эксперт Торгейр Бьёрн прокомментировал решение организаторов сократить дистанцию мужского марафона на Олимпиаде в Пекине с 50 до 30 км.

«Привлекательность соревнований сразу исчезла. Марафон – самый престижный старт на Олимпийских играх, но, чтобы этот статус сохранился, вам действительно нужно пробежать 50 км. Тот, кто сегодня победит, никогда не будет настоящим победителем марафона. Ему всегда будут напоминать, что это была ненастоящая 50-километровая дистанция», — приводит слова Бьёрна NRK.

Решение о сокращении дистанции было вызвано неблагоприятными погодными условиями.

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