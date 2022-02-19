Норвежский комментатор — о сокращении марафона на ОИ: это преимущество для Клебо

Норвежский комментатор Фредерик Окленд высказался о решении организаторов сократить дистанцию мужского марафона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) с 50 до 30 км.

«Это преимущество для Клебо. Сокращение дистанции на 20 км означает меньший износ и меньшую общую нагрузку на организм. А Клебо – лучший спринтер, и здесь он только выиграет от этого», — приводит слова Окленда NRK.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо на текущих Играх завоевал две золотых медали: в коньковом спринте и командном спринте, а также бронзу в разделке.

Решение о сокращении дистанции было вызвано неблагоприятными погодными условиями.

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