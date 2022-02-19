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Вяльбе: Клебо отказался бежать марафон. Но после сокращения дистанции согласился

Вяльбе: Клебо отказался бежать марафон. Но после сокращения дистанции согласился
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной России Елена Вяльбе предположила, кто мог повлиять на решение организаторов сократить дистанцию мужского марафона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) с 50 до 30 км.

«Норвежцы ли продавили? Я не разговаривала с ними. Рейс-директор по этому поводу нам ничего не сообщал, чьё это было желание. Поэтому давайте не будем зря друг на друга наговаривать. В любом случае мы знаем, что Клебо при такой температуре и таком ветре отказался бежать полтинник. Но дистанцию сократили до 28 км. Поэтому он сказал: «Да, я побегу». То есть они уже давали информацию жюри, что он не будет стартовать», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

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