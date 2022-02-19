Вяльбе: Клебо отказался бежать марафон. Но после сокращения дистанции согласился

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной России Елена Вяльбе предположила, кто мог повлиять на решение организаторов сократить дистанцию мужского марафона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) с 50 до 30 км.

«Норвежцы ли продавили? Я не разговаривала с ними. Рейс-директор по этому поводу нам ничего не сообщал, чьё это было желание. Поэтому давайте не будем зря друг на друга наговаривать. В любом случае мы знаем, что Клебо при такой температуре и таком ветре отказался бежать полтинник. Но дистанцию сократили до 28 км. Поэтому он сказал: «Да, я побегу». То есть они уже давали информацию жюри, что он не будет стартовать», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

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