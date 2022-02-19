Менеджер сборной Норвегии поддержал решение сократить дистанцию лыжного марафона на ОИ

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг прокомментировал решение организаторов сократить дистанцию мужского марафона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий.

«Я знаю, что это решение было сложным для организаторов. Это Олимпийские игры, телевизионное время, спонсоры и многое другое, что должно работать. Но они приняли решение в пользу спортсменов, а не из принципа пробежать именно 50 км. Нам просто нужно выйти на старт и сразиться», — приводит Бьервига слова TV2.

За сборную Норвегии в марафоне выступят Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунд и Сьюр Рёте.

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