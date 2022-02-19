Менеджер сборной Норвегии поддержал решение сократить дистанцию лыжного марафона на ОИ

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг прокомментировал решение организаторов сократить дистанцию мужского марафона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий.
«Я знаю, что это решение было сложным для организаторов. Это Олимпийские игры, телевизионное время, спонсоры и многое другое, что должно работать. Но они приняли решение в пользу спортсменов, а не из принципа пробежать именно 50 км. Нам просто нужно выйти на старт и сразиться», — приводит Бьервига слова TV2.
За сборную Норвегии в марафоне выступят Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунд и Сьюр Рёте.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 19 февраля 2022
-
11:36
-
11:35
-
11:34
-
11:31
-
11:31
-
11:29
-
11:28
-
11:25
-
11:23
-
11:22
-
11:21
-
11:17
-
11:14
-
11:12
-
11:04
-
11:04
-
10:55
-
10:54
-
10:45
-
10:43
-
10:40
-
10:39
-
10:31
-
10:28
-
10:22
-
10:22
-
10:21
-
10:16
-
10:06
-
10:03
-
10:00
-
09:59
-
09:59
-
09:55
-
09:51