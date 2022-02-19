Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Менеджер сборной Норвегии поддержал решение сократить дистанцию лыжного марафона на ОИ

Менеджер сборной Норвегии поддержал решение сократить дистанцию лыжного марафона на ОИ
Комментарии

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг прокомментировал решение организаторов сократить дистанцию мужского марафона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) с 50 до 30 км из-за неблагоприятных погодных условий.

«Я знаю, что это решение было сложным для организаторов. Это Олимпийские игры, телевизионное время, спонсоры и многое другое, что должно работать. Но они приняли решение в пользу спортсменов, а не из принципа пробежать именно 50 км. Нам просто нужно выйти на старт и сразиться», — приводит Бьервига слова TV2.

За сборную Норвегии в марафоне выступят Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунд и Сьюр Рёте.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022