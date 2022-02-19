Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Норвежский эксперт: мы должны гордиться тем, что Клебо показал на Олимпиаде

Норвежский эксперт: мы должны гордиться тем, что Клебо показал на Олимпиаде
Комментарии

Норвежский эксперт Тронд Нистад прокомментировал выступление норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«У Клебо была невероятная Олимпиада, и мы должны гордиться тем, что он показал», — приводит слова Нистада Eurosport.no.

Напомним, Клебо не сумел завершить масс-старт свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине, который прошёл сегодня, 19 февраля. Он снялся, пройдя половину дистанции. Ранее организаторы сократили дистанцию марафона с 50 до 30 км.

На этой Олимпиаде Клебо завоевал две золотые медали, а также серебро и бронзу. Норвежец — пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира. Рекордсмен среди мужчин по количеству побед на этапах Кубка мира. Победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезонов-2018/2019, 2021/2022.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022