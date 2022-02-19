Норвежский эксперт: мы должны гордиться тем, что Клебо показал на Олимпиаде

Норвежский эксперт Тронд Нистад прокомментировал выступление норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«У Клебо была невероятная Олимпиада, и мы должны гордиться тем, что он показал», — приводит слова Нистада Eurosport.no.
Напомним, Клебо не сумел завершить масс-старт свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине, который прошёл сегодня, 19 февраля. Он снялся, пройдя половину дистанции. Ранее организаторы сократили дистанцию марафона с 50 до 30 км.
На этой Олимпиаде Клебо завоевал две золотые медали, а также серебро и бронзу. Норвежец — пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира. Рекордсмен среди мужчин по количеству побед на этапах Кубка мира. Победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезонов-2018/2019, 2021/2022.
- 19 февраля 2022
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