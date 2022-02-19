Тихонов — о золоте Большунова: я слезу пустил. Лыжи стоят за Россию! Саша великий!
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал выступление сборной России в лыжном марафоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Великолепная гонка! Ещё раз слезу пустил. Мы настолько сильно это воспринимаем. Это Россия! Мы стояли за Россию. Лыжи стоят за Россию! Большунов великий, для нас он король и герой! Вот кого надо ценить, а не тех, кто в Думе сидит.
Клебо правильно расценил силы. Зачем, если не можешь? Он всё равно великий. Но главное, что Большунов выиграл», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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