Сундбю объяснил провал Клебо в последней гонке на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал провальное выступление норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо в масс-старте свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине, который прошёл сегодня, 19 февраля. Напомним, лыжник снялся, пройдя половину дистанции. Ранее организаторы сократили дистанцию марафона с 50 до 30 км.

«Клебо качает головой и выглядит несчастным. Йоханнес на такой дистанции сильно зависит от хороших лыж. У меня такое ощущение, что с этим были проблемы. Когда есть проблемы, тяжело бороться», — приводит слова Сундбю Dagbladet.

Победителем гонки стал российский лыжник Александр Большунов. Второе место занял россиянин Иван Якимушкин. На третьем месте — норвежец Симен Хегстад Крюгер.