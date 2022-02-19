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Большунов установил рекорд по количеству медалей на одной Олимпиаде среди лыжников-мужчин

Большунов установил рекорд по количеству медалей на одной Олимпиаде среди лыжников-мужчин
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Российский лыжник Александр Большунов установил рекорд по количеству медалей на одних Олимпийских играх среди лыжников-мужчин.

Большунов завоевал пять медалей на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). В активе Александра три золотые медали в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также россиянин стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.

Примечательно, что в истории лыжных гонок есть пять женщин, которым удавалось завоевать пять медалей на одной Олимпиаде. Это Любовь Егорова, Лариса Лазутина, Елена Вяльбе (все — Россия/СССР), Мануэла ди Чента (Италия) и Марит Бьорген (Норвегия).

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