Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Йоханнес Клебо оценил итоги Олимпийских игр — 2022

Йоханнес Клебо оценил итоги Олимпийских игр — 2022
Комментарии

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо оценил своё выступление на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

«У меня здесь были очень хорошие гонки. Первая оказалась неудачной, как и последняя. Но в остальном всё было весьма неплохо. Мы возьмём это с собой. Думаю, мы можем быть вполне удовлетворены, особенно 15-километровой гонкой и спринтами», — сказал Клебо после гонки.

Напомним, Клебо не сумел завершить масс-старт свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине, который прошёл сегодня, 19 февраля. Норвежский лыжник снялся, пройдя половину дистанции. Ранее организаторы сократили дистанцию марафона с 50 до 30 км.

На этих Олимпийских играх Клебо завоевал две золотые медали, а также серебро и бронзу.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022