Йоханнес Клебо оценил итоги Олимпийских игр — 2022
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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо оценил своё выступление на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).
«У меня здесь были очень хорошие гонки. Первая оказалась неудачной, как и последняя. Но в остальном всё было весьма неплохо. Мы возьмём это с собой. Думаю, мы можем быть вполне удовлетворены, особенно 15-километровой гонкой и спринтами», — сказал Клебо после гонки.
Напомним, Клебо не сумел завершить масс-старт свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине, который прошёл сегодня, 19 февраля. Норвежский лыжник снялся, пройдя половину дистанции. Ранее организаторы сократили дистанцию марафона с 50 до 30 км.
На этих Олимпийских играх Клебо завоевал две золотые медали, а также серебро и бронзу.
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