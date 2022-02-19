Губерниев — о золоте Большунова: Россия творит историю! Саша, а не Клебо — герой Игр
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе российского лыжника Александра Большунова в масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).
«Россия творит историю! Большунов настоящий Король лыж и главный герой этой Олимпиады. Он, а не Клебо. Как бы норвежцы ни пытались вставить палки в колёса, Большунов всем всё доказал. Девять гонок — девять медалей. Фантастика!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо не сумел завершить масс-старт свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине, который прошёл сегодня, 19 февраля. Он снялся, пройдя половину дистанции. Ранее организаторы сократили дистанцию марафона с 50 до 30 км.
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