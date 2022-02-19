Россия обошла Норвегию в медальном зачёте лыж на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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Сборная России обошла команду Норвегии в медальном зачёте лыжных гонок на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
В активе россиян на данный момент 11 медалей: 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. На счету норвежских лыжников 7 наград: 4 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые. Тройку призёров замыкает команда Финляндии, в её активе: 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы.
Отметим, что завтра, 20 февраля, состоится заключительная лыжная гонка – женский марафон на 30 км.
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