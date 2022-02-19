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Зимятов: я как король лыж короную Большунова! Корона готова — красивая и золотая

Зимятов: я как король лыж короную Большунова! Корона готова — красивая и золотая
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов прокомментировал выступление российского лыжника Александра Большунова в масс-старте свободным стилем на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Конец Олимпиады. Все ждали этой гонки. Как будто там побывал по эмоциям. Когда сошёл Клебо, всё было ясно. Саша в хорошей форме, он готовился конкретно к этой гонке.

Звания короля лыж официально нет. Иностранцы за этим не следят. Я его как король короную! А дальше пусть народ решит. Корона уже готова. Очень красивая, золотая! Но это не значит, что старого короля в могилу. Он просто старый и больной, а этот молодой и нормальный. Надеюсь, что следующего короля не будем ждать 42 года», — сказал Зимятов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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