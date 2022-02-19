Поздняков отреагировал на успех российских лыжников в масс-старте на Олимпиаде в Пекине

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал успех российских лыжников в масс-старте свободным стилем на Олимпиаде в Пекине (Китай). Россиянин Александр Большунов стал победителем гонки, его соотечественник Иван Якимушкин занял второе место.
«Все стали свидетелями того, что Большунов — король лыж, а Вяльбе — королева лыж. Здесь больше комментировать нечего. Когда организаторы решили сократить дистанцию, мы начали консультации с нашими юристами, насколько это соответствует правилам, но после того как Елена Вяльбе сказала, что им всё равно, на какой дистанции выигрывать, мы придержали этот аргумент.
71 медаль в Токио и 29 здесь — это ровно сто! И я всех поздравляю с этой красивой цифрой. Я счастлив за каждого из спортсменов, кто эти медали завоевал», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
- 19 февраля 2022
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