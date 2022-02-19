Якимушкин: погода в Китае не шокирует. Для нас морозы менее критичны, чем для норвежцев

Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал завоевание серебра в 30-километровом масс-старте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Мы рассчитывали, что я смогу подойти к пятнашке, но не получилось – высота внесла свои коррективы. Я рад, что мне дали пробежать тридцатку и всё так сложилось. Состав был определён после пятнашки, никаких изменений не было.
Никто не говорил об отмене гонки. Нам сказали, что, может быть, поменяются критерии дистанции. Мы приехали сюда и сидели на лавочке, готовились к гонке. В любом случае 30 или 50 км – длинная гонка. Погода здесь никого не шокирует. Здесь то солнышко, то ветер, то мороз. Мы уже привыкли, тем более мы бегали в России в морозы – для нас это менее критично, чем для норвежцев», — передаёт слова Якимушкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 19 февраля 2022
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