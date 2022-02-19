Большунов целовал снег на финише и щеголял в золотых ботинках. Фото золота короля лыж
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19 февраля в Пекине российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль Олимпийских игр в масс-старте на дистанции 28,4 км. Серебряным призёром стал россиянин Иван Якимушкин.
Третье место занял норвежец Симен Крюгер. Его соотечественник Йоханнес Клебо сошёл с дистанции ввиду плохого самочувствия.
Большунов завоевал на Играх-2022 три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.
Церемония закрытия Олимпийских игр состоится завтра, 20 февраля.
Лучшие кадры победы Александра Большунова — в фотоподборке «Чемпионата».
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