Большунов целовал снег на финише и щеголял в золотых ботинках. Фото золота короля лыж

19 февраля в Пекине российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль Олимпийских игр в масс-старте на дистанции 28,4 км. Серебряным призёром стал россиянин Иван Якимушкин.

Третье место занял норвежец Симен Крюгер. Его соотечественник Йоханнес Клебо сошёл с дистанции ввиду плохого самочувствия.

Большунов завоевал на Играх-2022 три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.

Церемония закрытия Олимпийских игр состоится завтра, 20 февраля.

Лучшие кадры победы Александра Большунова — в фотоподборке «Чемпионата».