Большунов объяснил золотые ботинки после победы в усечённом масс-старте на Олимпиаде-2022

Российский лыжник Александр Большунов объяснил, почему вышел на цветочную церемонию награждения в золотых ботинках после победы в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Это золото стало для Большунова третьим в карьере и на Играх-2022.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

«Увидел эти ботинки после первого дня, когда завоевал золото в скиатлоне. И сказал, что было бы круто их взять, потому что у меня же есть золото. А сейчас у меня три золотые медали, и мне дали эти ботинки. Сказали: «Вот, возьми их, ты заслужил»», — сказал Большунов после гонки.

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