Александр Большунов: было бы неплохо, если бы взял четыре золота. Не считаю себя великим

Трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов оценил своё выступление на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Какими словами можно описать мои три золота? Сказал бы я какими, но нельзя говорить, а то начнутся разные новости (смеётся). Грандиозно. После первой гонки, когда я выиграл золотую медаль, увидел эти золотые ботинки и подумал, что неплохо бы их надеть. У меня такие тоже были, но, когда выиграл третье золото, мне их принесли. Они подходят мне.
Было бы неплохо, если бы я выиграл четыре золотых медали, но благодарен, что смог завоевать три золота и ещё две медали. Это невероятно. Я не считаю себя великим, потому что есть много спортсменов, у которых намного больше медалей. Считаю ли я себя королём лыж? Это у вас надо спрашивать», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
- 19 февраля 2022
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