Большунов объяснил, почему целовал снег после победного финиша в масс-старте на ОИ

Трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов рассказал, почему целовал снег после финиша победного для него 30-километрового масс-старта свободным стилем на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«После финиша я упал, чтобы поцеловать китайский снег, потому что хочу сказать большое спасибо китайской земле за то, что она так приняла меня и я смог здесь стать трёхкратным олимпийским чемпионом», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, Большунов завоевал золото олимпийского масс-старта на 28,4 км. Александр вышел на цветочную церемонию награждения в золотых ботинках. Серебряная медаль досталась ещё одному россиянину Ивану Якимушкину, на финише он обошёл норвежца Симена Хегстада Крюгера.