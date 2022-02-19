Большунов высказался о возможности стать знаменосцем сборной России на закрытии ОИ-2022

Российский лыжник Александр Большунов оценил возможность стать знаменосцем сборной России на закрытии Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).

Большунов завоевал на Играх-2022 три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте.

«Если скажут нести флаг, то понесу – я за. На финише я поздравил бразильца и хорвата, которые финишировали последними, и поздравил их с тем, что финишировали. Они поздравили меня и пожелали удачи. Хорват, кстати, немного по-русски говорит», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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